В Донецкой области ликвидировали товарища Гиркина: пропагандисты жалуются на атаку дронов

В Донецкой области был ликвидирован очередной оккупант, товарищ террориста Игоря Гиркина Сергей Алиев. К праотцам он отправился 4 июля, когда ехал "к старцу Зосиме" в Никольское Волновахского района.

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Российские пропагандисты винят в ликвидации Алиева украинские дроны, а сам оккупант перед смертью жаловался на "нехорошее предчувствие". На сообщения о гибели товарища Гиркина обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Товарищ Стрелкова-Гиркина, "рассерженный патриот" Сергей Алиев решил съездить "к старцу Зосиме" в Никольское и действительно попал прямиком к Зосиме. Кто не знает – это душевнобольной схиархимандрит УПЦ МП, который умер в 2002 году", – написал Казанский.

О ликвидации Алиева сообщил еще один "рассерженный патриот", пропагандист Максим Калашников.

"Сейчас пришло печальное известие, о том, что в районе села Никольское, погиб при обстреле дронами наш друг, Сергий Алиев. Он вёз туда жизненно важные медикаменты, для оставшихся пожилых жителей села, а также помощь монастырю", – отметил пропагандист.

Сам ликвидированный оккупант перед смертью жаловался на нехорошее предчувствие и некие вероятные "небольшие последствия" поездки на оккупированную украинскую Донетчину.

"Как это ни странно, вроде, с одной стороны меня мама благословила, вот крестик мне вышила – и здесь (показывает на грудь. Ред.), и сзади... Я маме сказал, что у меня есть такое предчувствие, что могут быть какие-то небольшие последствия", – заявил Алиев на опубликованном Калашниковым видео.

"Предчувствия" были небезосновательными: по словам самого оккупанта, украинские воины не дают захватчикам спокойно ездить в прифронтовой зоне. Однако Алиев, по его словам, к поездке основательно "подготовился".

"Чтобы понимание было, из 10 машин подбили на прошлой неделе 10. И вообще за последние три недели ни одна машина не прошла. Но с нами матушка-богородица, риза, я ее хочу пожертвовать в монастырь. Немножко мы подготовились на всякий случай, взяли с собой святой водички, немножко крепкой веры, ну и аптечку", – говорит оккупант на видео.

По мнению Казанского, несмотря на то, что украинские воины делают все возможное для максимальной "денацификации" россиян на украинской земле, в этом конкретном случае смерти "рассерженного патриота" Алиева могли хотеть и сами оккупанты.

"Не исключаю, что оккупанта Сергея Алиева могли уничтожить и свои, потому что он не стеснялся частенько озвучивать неудобную правду с фронта и открыто говорил о реальных настроениях жителей оккупированных территорий", – написал журналист.

Он также привел один из примеров таких высказываний оккупанта.

"Зачастую (местные жители. – Ред.) больше боятся не украинскую артиллерию, а свою. Потому что она бьет куда попало – только не по адресу. Х*хлы бьют метко, четко", – говорил Алиев.

Напомним, ранее стало известно, что на войне в Украине был ликвидирован российский экс-депутат от партии Путина.

Владимира Дмитриева сначала подстрелили украинские защитники, а затем его догнал наш дрон. Случилось это якобы тогда, когда он с не очень серьезным ранением угодил в госпиталь.