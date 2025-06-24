В Донецкой области разведчики ВСУ с помощью дрона заставили двух оккупантов сдаться в плен. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. На этот раз двое российских военных сдались в плен нашему "техническому защитнику" – дрону.

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Об этом сообщили бойцы ОТГ "Харьков" и опубликовали видео с операции. Отмечается, что пленить россиян удалось на Донецком направлении, которое является одним из самых горячих.

"Казаки взвода разведки 122 отдельного батальона 133 Обр ТрО с помощью дрона взяли в плен двух оккупантов. Пленным сбросили воду и с помощью сбросов гранат указали правильное направление, в которое двигаться, чтобы остаться живыми", – говорится в подписи к видео.

Ранее стало известно о том, что в Днепре отправили под стражу 51-летнего военного Анатолия Тараненко, который в рамках обмена пленными с РФ в мае вернулся в Украину. Его обвиняют в дезертирстве и присвоении военного имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал заявления о возвращении в Украину Анатолия Тараненко, которого обвиняют в дезертирстве. По его словам, Украина не имела возможности повлиять на формирование списков для обмена, в частности из-за ограниченного времени на подготовку.

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