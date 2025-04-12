В Донецкой области захватчики продвинулись около трех населенных пунктов: свежие данные DeepState

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Недавно враг имел определенные территориальные успехи в Донецкой области.

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В частности, путинским захватчикам удалось продвинуться возле трех населенных пунктов. Об этом сообщает аналитический канал DeepState.

По информации аналитиков, российские войска продвинулись в Калиновом, возле Новоалександровки и возле Котляровки. Речь идет преимущественно о наступательных действиях врага на Покровском направлении.

Согласно последним данным, оккупанты наступают к западу от Покровска, а также усиливают давление на участке фронта между Покровском и Торецком.

При этом ранее украинские военнослужащие предупреждали, что российские оккупанты планируют перерезать трассу Покровск – Константиновка, поэтому там сложилась опасная ситуация.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Оттуда становится все труднее вывозить тела погибших горожан. Между изуродованными многоэтажками в городе начали появляться могилы.

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