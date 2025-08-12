'В двух точках ВСУ вышли на границу с Россией': Зеленский – об освобожденных территориях и потерях оккупантов

На Сумщине украинская армия продвигается вперед, освобождая наши территории от российских захватчиков. Из 18 оккупированных сел украинские защитники освободили шесть, а в двух местах вышли на границу с Россией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 12 августа. Также глава государства рассказал о ситуации на других направлениях фронта.

Зеленский отметил, что заслушал доклады главнокомандующего Александра Сырского и бригадного генерала Олега Апостола.

"Сумщина. Там было у нас 18 точек – оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы", – сообщил президент.

Также Зеленский отметил, что ВСУ продвинулись вглубь позиций российских захватчиков на Луганщине.

"Луганская область. Не скажу, какие подразделения, и не скажу, где именно, потому что мероприятия еще продолжаются, но мы продвинулись на один километр вглубь позиций противника", – сказал глава государства.

По его словам, украинское войско сохраняет свои позиции в Запорожской области и на Харьковском направлении.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас самая тяжелая ситуация в Донецкой области – на Краматорском и Покровском направлениях, где российские диверсионные группы смогли продвинуться в нескольких точках. Однако, украинские защитники обнаруживают оккупантов, ликвидируют их и берут в плен.

"Что там произошло? Группы "русских" продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время", – заверил президент.

Глава государства подчеркнул, что таким продвижением несмотря на огромные потери Москва пытается сформировать определенный информационный месседж перед встречей Трампа с Путиным о том, что якобы российская армия продвигается на фронте.

"Задача этого продвижения нам понятна: до 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял важное решение по Покровскому направлению. Он выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны и уничтожения российских ДРГ. И уже есть первые успехи.

