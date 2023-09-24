В Джанкое взорвали авто российского оккупанта. Фото с места

В оккупированном Джанкое неизвестные подорвали машину военного армии РФ. Бомба, прикрепленная к днищу Chevrolet Aveo, сдетонировала днем 23 сентября, в этот момент авто стояло возле дома оккупанта. Вследствие взрыва пострадавших, предварительно, нет.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Как отмечается, первоначальной версией был взрыв газобаллонного оборудования, но он не подтвердился.

Для подрыва был использован контактный заряд самодельной взрывчатки мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Поражающих элементов в бомбе использовано не было.

В результате взрыва никто не пострадал, утверждает Baza. В доме были выбиты стекла на первом этаже.

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