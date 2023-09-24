В Севастополе во время воздушной тревоги и 'угрозы ATACMS' неожиданно 'загорелась трава'. Фото

В оккупированном Севастополе после объявления воздушной тревоги и "угрозы ударов ракетами ATACMS" вспыхнул мощный пожар. Оккупанты заявили, что причиной якобы стала "горящая трава" в Балаклаве.

Так, около 14 часов местные паблики написали о "выходе ATACMS" с аэродрома Кульбакино в Николаеве, а спустя час опубликовали фото пожара и высокого столба дыма над Севастополем.

По состоянию на 15:18 "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев выдал, что причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем", в результате чего загорелась "сухая растительность".

"Сотрудники МЧС России тушат пожар в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе", – написал оккупант в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "пострадавших нет" и ситуация "на контроле экстренных служб". По состоянию на 16:28 Развожаев заявил, что огонь "полностью ликвидирован" на площади 1 гектар.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 22 сентября в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ. В минобороны страны-агрессора заявили о гибели одного военного.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере девять человек, а среди 16 раненых – два генерала, оба в тяжелом состоянии.

– Пророссийский пропагандист снял видео момента удара по штабу в Севастополе, а позже в сети показали момента прямого попадания в здание.

– Партизаны "Атеш" рассказали, что вместе с местными жителями корректировали удар ВСУ по штабу.

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