В Энергодаре предатели Украины устроили 'шабаш' 'за Россию' под украинские песни: видео возмутило сеть

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местные предатели с размахом отметили годовщину аннексии региона Российской Федерацией. Тосты за "воссоединение с великой Россией" и "процветание" коллаборанты провозглашали ужасным суржиком.

Танцы же приспешники оккупантов после застолья устроили под украинские песни. Видео из временно оккупированного города опубликовал офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"По-украински зазывают за Россию. Под украинские песни. Мразота, и приговор нужно только один им делать", – отметил он.

На опубликованном им видео коллаборанты за столом и под рюмку ужасным суржиком поздравляли друг друга с "первой годовщиной нашего праздника – воссоединением великой России и Запорожской области".

"Желаю всем нам процветания, всего наилучшего и скорейшей победы. Так что за это стоит выпить", - говорит на видео один из коллаборантов.

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Второй на камеру признается, как заставлял "всех жителей села Водяное, чтобы проголосовали – и все", а его товарищ убеждает, что "мы все за Россию, мы все из Советского Союза".

Коллаборанты при этом, как выразилась одна из присутствующих в своем тосте, уверены, что у них "все будет хорошо".

А дальше они устроили себе "дискотеку", в ходе которой плясали под украинскую музыку под российским триколором. Также в кадр попал развешенный на стене флаг с надписью "ЛДПР", поэтому не исключено, что на "корпоратив" собрались именно те предатели, что вступили в эту российскую партию, которую возглавлял одиозный Владимир Жириновский.

Абсурдность ситуации была так велика, а устрашающая смесь из украинских и русских слов, которой коллаборанты озвучивали свои тосты, звучала настолько неестественно, что некоторые комментаторы под сообщением Штефана усомнились в подлинности видео. Некоторые подписчики предположили, что это видео может быть очередной постановкой оккупантов.

Однако Штефан подтвердил, что видео настоящее и отметил, что все его "звезды" уже идентифицированы. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что предателей после деоккупации Энергодара следует привлечь к ответственности за кораборационизм – и не дать им никакого шанса снова "перекраситься" и записать себя в "пламенные патриоты".

В общей сложности на видео отметились около 20-30 коллаборантов. При этом поддержка у оккупантов в Энергодаре далеко не так велика, как убеждали предатели друг друга на опубликованных кадрах.

Так, как еще в сентябре сообщало Мариупольское сопротивление, на "торжественный концерт" по случаю "присоединения" региона к государству-агрессору, массовку пришлось сгонять насильно, под угрозой штрафов и увольнений. Местный гауляйтер тогда выдал распоряжение об обязательном участии в "празднике" сотрудников бюджетных учреждений города.

"Оккупант только-только успел утвердить "празднование" присоединения оккупированных территорий к РФ, а гауляйтер Энергодара уже из штанов выскакивает, чтобы порадовать российских кураторов. Готов даже вывести бюджетников на площадь. Смотрите, мол, как местные жители радуются. Под угрозой увольнений и штрафных санкций, конечно", – писали активисты сопротивления

Также они не без иронии указали на то, как "прокололся" гауляйтер Энергодара, демонстрируя свою "любовь к России" на фоне пропагандистского борда: за его спиной видна оставленная кем-то из энергодарцев надпись "Балицкий в ад", красноречиво иллюстрирующая реальное отношение людей к России России и ее ставленнику – предателю-гауляйтеру Евгению Балицкому.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разведка трижды пыталась деоккупировать Энергодар и ЗАЭС. Воины предпринимали попытки высадиться на левом берегу Днепра на Запорожье. В операциях были задействованы и бойцы Иностранного легиона.

Буданов подробно рассказал о ходе каждой из попыток, а также объяснил, почему они оказались неудачными.

В частности, успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки.