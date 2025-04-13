В эпицентр удара РФ по Сумам попал Центр защиты прав человека: фото с места

В результате российской ракетной атаки по Сумам, которая произошла утром 13 апреля, в эпицентр удара попало помещение Центра защиты прав человека. Здание получило серьезные разрушения.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Россия совершает настоящий террор против Украины.

"Сумы. Выходной. Большой религиозный праздник для украинцев – Вербное воскресенье. День, когда украинские семьи идут в церкви, гуляют по городу с детьми. И именно в этот день Россия нанесла очередной ракетный удар по мирному городу – в его центральную часть. В эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека – наше Представительство, которое полностью разрушено", – написал Лубинец.

Омбудсман добавил, что в результате российской атаки погибли и получили ранения многие люди, он назвал поступок России цинизмом наивысшего уровня. Оккупанты ударили по Сумам в выходной день, в это время люди проводят время на улице, здесь они менее защищены.

"Недавно Кривой Рог. Теперь – Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России. Мир не имеет права молчать. Лучшая реакция – это срочные действия!" – отметил Лубинец.

Напомним, утром 13 апреля, страна-террористка Россия нанесла удар по Сумам, в результате которого более 20 человек погибли и более 30 – ранены. В ЦПД отметили, что захватчики намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасающий удар РФ по городу Сумы. По его словам, в результате вражеского баллистического удара погибли и были ранены десятки мирных жителей, идет спасательная операция. Украинский лидер назвал российских террористов "сволотой" и обратился в США, Европу и весь мир с призывом жестоко отреагировать на очередной акт кровавого террора России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!