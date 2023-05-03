В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка: ВСУ отбили за сутки более 30 атак, уничтожены четыре состава БК врага – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 30 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники удерживают оборону.

Видео дня

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 3 мая. Отмечается, что защитники Украины продолжают наносить урон оккупантам. В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, по данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Российские обстрелы

Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой атаки уточняется.

Также за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Лиману Первому, Купянску, Кисловке, Крахмальному и Берестовому Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровке, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Херсонской области. Для этого проводятся демонстративные рейдовые мероприятия с целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

Процесс, по данным Генштаба, выглядит так: в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– данные DeepState свидетельствуют, что оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, чтобы захватить город, но Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери, в связи с чем в последнее время он существенно снизил темпы продвижения;

– государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины – это самый быстрый путь к миру. Политик отметил, что начало планируется в ближайшие недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!