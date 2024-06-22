"В этой квартире жила моя погибшая маленькая дочь и муж": жительница Мариуполя показала, что оккупанты сделали с ее жильем. Фото

Российские захватчики после оккупации Мариуполя Донецкой области в некоторых поврежденных домах отремонтировали только фасады – для видимости, а внутри оставили квартиры в еще худшем состоянии, чем было. Жительница Мариуполя показала фотографии своего жилища, которое россияне превратили в свалку.

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Женщина эмоционально восприняла это, ведь в когда-то уютной квартире на бульваре Хмельницкого, 20А жили ее погибшая маленькая дочь и муж. Историей украинки и фотографиями поделился Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Женщину возмутило отношение захватчиков к домам людей. Горы мусора, бутылки из-под пива – все это увидела владелица, когда посетила собственную квартиру.

Мусор оставили рабочие из России, пока делали так называемый ремонт. "Жители возмущены, ведь их квартиры превратили в свалку, а вот отремонтировали только фасад", – рассказали в горсовете.

"Мало того, что ее никто не ремонтирует от слова совсем, так это теперь еще и мусор. В этой квартире жила моя погибшая маленькая дочь и муж... Теперь из этой квартиры решили сделать сарай и там жрать и пить, заходить на чужую собственность", – заявила мариупольчанка.

Захватчики продолжают наживаться на горе мариупольчан, делая фасады, а квартиры оставляя разбитыми. При этом по документам ремонт в домах делан полностью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские военнослужащие стягивают к временно оккупированному Мариуполю больше инженерной техники. Активисты украинского сопротивления также фиксируют расширение использования захватчиками ММК имени Ильича в военных целях.

– Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются построить в городе военно-логистическую базу.

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