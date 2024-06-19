В Мариуполе зафиксировали увеличение инженерной техники оккупантов: стало известно, что происходит. Видео

Российские оккупанты стягивают к временно оккупированному Мариуполю больше инженерной техники. Активисты украинского сопротивления также фиксируют расширение использования ММК имени Ильича захватчиками в военных целях.

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Эти процессы могут быть связаны со строительством россиянами новой военной базы, а также реализацией ими инфраструктурно-логистических проектов на админгранице между Донетчиной и Запорожьем. Подробности сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе фиксируем увеличение инженерной техники и расширение военного использования ММК им. Ильича. Связываем это со стартом строительства новой военной базы с одной стороны, с другой – с инфраструктурно-логистическими проектами на границе Запорожской и Донецкой областей. В частности, фиксируем перевозку конструкций для строительства мостов в направлении Бердянского района в сопровождении военных", – отметил он.

Андрющенко также опубликовал видео с военной техникой оккупантов в Мариуполе.

Также на обнародованных им кадрах видна военная активность на ММК имени Ильича.

Напомним, ранее Андрющенко рассказал, что оккупанты собираются построить военно-логистическую базу. в Мариуполе. Ее построят в районе станции Мариуполь-Сортировочная за счет "национализации", то есть кражи земель, принадлежащих мариупольцам.

Также советник городского головы Мариуполя раскрыл намерения оккупантов построить в захваченном городе лагерь для беженцев из Белгородской области. Застройщиком российские захватчики назначили белгородскую компанию, специализирующуюся на строительстве электроподстанций.