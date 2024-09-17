'В этой войне нет безрисковых вариантов': Столтенберг высказался о снятии ограничений на удары вглубь РФ

Страны НАТО каждая будет отдельно решать, снимать ли с Украины ограничения на удары по территории России переданным оружием. Но нет безрисковых вариантов в полномасштабной войне, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью LBC. "Босс" НАТО, который с 1 октября уходит в отставку, сказал, что он сам считает наибольшим риском в этой войне.

Столтенберг прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми о том, что Соединенное Королевство ведет переговоры с США и союзниками по снятию ограничений для ВСУ на использование дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон поставил Киеву еще в прошлом году.

"Я приветствую эти переговоры, но окончательные решения должны принимать отдельно каждый из союзников", – сказал Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что для НАТО наибольшим риском станет победа Путина в этой войне.

"У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет безрисковых вариантов. Но я по-прежнему считаю, что наибольшим риском для нас будет победа Путина в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

Издание отмечает, что беспокойство по поводу эскалации было одной из причин, почему Киеву не было предоставлено разрешение использовать западное оружие большой дальности для ударов по целям внутри России.

В прошлом году Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, но, несмотря на неоднократные запросы Киева, это оружие остается запрещенным для ударов по территории РФ.

Российский диктатор Путин запугивает Запад заявлениями, что разрешение на такие удары будет "означать, что страны НАТО, США и страны Европы находятся в состоянии войны с Россией".

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс мог сделать больше для предотвращения российского вторжения в Украину. По его словам, предоставление Украине оружия могло бы помочь избежать крупномасштабной войны. Столтенберг отметил, что члены Альянса не решились предоставить оружие, о котором просила Украина до начала вторжения, из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

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