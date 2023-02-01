В феврале 2022 года уехал в Крым: участвовал ли летчик-фигурант Скниловской трагедии в войне против Украины и что известно о его судьбе – СМИ

Бывший украинский летчик Владимир Топонарь умер в оккупированном Крыму. Почти 20 лет назад суд признал его главным виновником Скниловской трагедии, когда падение учебно-боевого самолета Су-27 в толпу привело к гибели 77 человек.

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В 2022 году году в СМИ распространяться слухи о якобы участии Топонаря в войне против Украины. OBOZREVATEL рассказывает, что об этом известно.

Ас "Украинских соколов"

Топонарь родился в 1957 году в селе Рассыпном около Тореза на Донетчине (сейчас оккупировано Россией). Изучал двигателестроение в Харьковском авиационном институте, окончил Черниговское высшее авиаучилище летчиков, также прошел обучение в Центре подготовки летчиков-испытателей.

После распада СССР служил в Крыму в ВВС Украины, в государственном авиационном научно-исследовательском центре ВСУ в Феодосии.

В 1995 году попал в элитную пилотажную группу "Украинские соколы" как летчик высшего класса. Асы из этой группы участвовали в авиашоу по всему миру.

Талантливый Владимир Топонарь, дослужившийся до звания полковника, был одним из лидеров "Украинских соколов" по сложности фигур и количеству часов налета, но карьеру летчика оборвала авиакатастрофа в Скнилове.

Скниловская трагедия

27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме Львова отмечали 60-летие 14-го авиационного корпуса ВСУ. Во время авиашоу истребитель Су-27, завершая фигуру высшего пилотажа, рухнул на зрителей. Погибли 77 человек, в том числе 28 детей, около 300 получили ранения.

Оба летчика, полковники, пилоты 1-го класса "Украинских соколов" командир Владимир Топонарь и второй пилот Юрий Егоров, катапультировались уже после контакта с землей и получили незначительные травмы.

Скниловская трагедия стала крупнейшей по количеству погибших катастрофой в истории авиашоу.

Расследование было начато незамедлительно. Нескольких представителей ВВС сняли с должностей, некоторые были арестованы. Топонарь получил самое строгое наказание – 14 лет лишения свободы. Егоров получил 8 лет тюрьмы.

Также были признаны виновными Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-м авиакорпусом (6 лет тюрьмы), Юрий Яцюк, заместитель руководителя полетами (6 лет тюрьмы) и Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса (4 года условно). Всех осужденных также обязали выплатить штрафы. Никто из них своей вины в трагедии не признал.

Жизнь после заключения

Владимир Топонарь провел в заключении 8 лет. В 2008 году президент Виктор Ющенко помиловал Третьякова и Егорова, а Яцюка из колонии досрочно выпустил местный суд.

Топонарь также не отбыл весь приговор. В 2013 году заключение ему заменили на исправительные работы. После освобождения он поселился около колонии в селе Зикрачи возле города Кагарлык на Киевщине.

Уже на свободе бывший летчик продолжал твердить о своей невиновности в интервью и телешоу. По его словам, выполняя фигуру "полубочки", он заметил неисправность, но с земли ему приказали продолжать упражнения. В момент падения Топонарь якобы хотел поднять истребитель и не допустить аварии. В это время Егоров нажал на катапульту и пилоты "с сиденьями вылетели в воздух".

"Правда никому не была нужна, потому что козла отпущения уже назначили", – говорил он.

Между тем сторона пострадавших утверждала, что таким образом Топонарь пытается снять с себя вину за совершенное. Его также обвиняли в том, что он так и не попросил прощения у родных погибших.

Также указывалась на ангажированность следствия и суда. В частности, адвокат Дмитрий Гудима (сейчас судья Верховного суда) говорил, что в материалах дела недостает результатов анализов крови Топонаря и Егорова, в которых якобы был установлен факт алкогольного опьянения.

Работал ли Топонарь на Россию

В декабре адвокат Сергей Старенький (в прошлом руководитель пенитенциарной системы Украины), ссылаясь на анонимные источники, рассказал, что якобы в феврале 2022 года перед вторжением РФ, "скорая" забрала Топонаря из его села и вывезла в оккупированный Крым. Там 65-летний экс-летчик якобы пополнил ряды авиации оккупантов, которая атаковала Украину, в частности, Киевскую область.

"Это по словам односельчан. И во-вторых, это по словам осужденных, с которыми он отбывал наказание. То есть они контакт поддерживали, и он им сказал, что сейчас летает. Они ему звонили, и он им сказал, что обижен на государство Украину", – рассказал Старенький.

По его словам, Топонарь получал российскую пенсию. Родные Владимира подтвердили этот факт, объяснив, что он был прописан в Крыму и после оккупации его пенсионное дело осталось на полуострове.

Такая информация выглядят как фантастика, но в действительности в российско-украинской войне уже был зафиксирован похожий эпизод, пишет BBC. Издание напомнило, что весной 2022 года в Украине погиб 63-летний отставной генерал ВВС РФ Канамат Боташев, получивший 4 года условно за катастрофу Су-27 в Карелии.

По слухам, он воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер", которая активно вербует не только заключенных, но и отставных военных.

В прокуратуре и Службе безопасности Украины BBC заявили, что никаких данных об участии Топонаря в войне, нет, как и уголовных дел в его отношении.

На звонки сам Топонарь не отвечал, однако журналистам удалось связаться с его сыном. Иван Топонарь также стал военным летчиком (пилотирует вертолеты) и участвует в боях с 2014 года, награжден орденом Даниила Галицкого.

Он отверг все обвинения в адрес отца и назвал их "чушью". В то же время он признал, что в середине февраля 2022 года Владимир выехал со второй женой в Крым – на лечение.

У него обнаружили рак четвертой стадии. Врачи в Симферополе заявили, что опухоль не операбельна. Топонаря поместили в медучреждение в Керчи, о нем заботилась его супруга Татьяна, рассказал сын экс-летчика.

В последние месяцы больной был прикован к постели и часто терял сознание. Когда стали отказывать почки, Владимир Топонарь умер. Это произошло 21 января, тело кремировали 25 января и должны были похоронить 28 января в Феодосии, рассказал Иван.

Он говорит, что до последних дней регулярно созванивался с отцом. Они говорили о Скниловской трагедии. Владимир Топонарь до самой смерти не признавал своей вины.

"Ваня, ну это же смешно! Ты же когда умеешь на велосипеде ездить, можешь спрыгнуть с бордюра? Я в десять раз более трудные фигуры высшего пилотажа выполнял на самолете за свою жизнь (чем в Скнилове. – Ред.)", – пересказал Иван слова отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году ЕСПЧ вынес решение по двум жалобам родных жертв катастрофы в Скнилове. Они считали, что Украина нарушила ст. 2 Европейской конвенции по правам человека "право на жизнь". Однако в ЕСПЧ признали жалобу необоснованной, поскольку Украина не скрывала инцидент и провела полное расследование.