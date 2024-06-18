В Генштабе назвали самое горячее направление фронта: там враг с начала суток провел 15 штурмов

По состоянию на 13:00 18 июня самым горячим направлением фронта в Украине является Покровское – с начала суток российская армия атаковала там 15 раз. Украинские защитники контролируют ситуацию, уже отразили штурмы у Калинового и Новоселовки Первой, шесть боев в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского еще продолжаются.

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Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта достигло 56. Также враг активно атакует на Северском направлении, где произошло уже 13 вражеских атак вблизи Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Враг получил достойный отпор, ситуация под контролем Сил обороны.

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