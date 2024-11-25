В Генштабе назвали соотношение потерь россиян и ВСУ в боях в Курской области

Войска государства-агрессора России несут большие потери в боях в российской Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Соотношение потерь Украины и РФ достигает примерно одного к семи (больше потерь у оккупантов).

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Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона в воскресенье, 24 ноября. По его словам, россияне несут на этом участке колоссальные потери, в разы больше, чем Силы обороны.

"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", – заявил Баргилевич.

Отметим, что в недавнем интервью Главкому Баргилевич сказал, что по состоянию на ноябрь 2024 года потери войск России на Курском направлении составляют почти 21 тысячу военных. Из них ликвидировано почти 8 тысяч, более 700 оккупантов ВСУ взяли в плен. Уничтожено более тысячи единиц вооружения и военной техники врага.

По его словам, всего на Курщине воюет около 50 тыс. элитных вражеских войск – это морская пехота и воздушно-десантные войска, туда же пригнали почти 11 тыс. северокорейских военных.

"Для них (россиян. – Ред.) это принципиальный вопрос, Курская область. Там продолжаются интенсивные бои. По сравнению с другими направлениями, на Курщине довольно тяжелые бои. Все понимают, что там воюет не просто пехота, а элитная российская пехота, десантники. Но мы там позиции держим. Мы ведем маневренные бои, удерживая ту территорию и поверьте, достаточно успешно", – отметил начальник Генштаба.

Также Баргилевич сказал, что на Курщине находится более 11 тысяч солдат из Северной Кореи. Военные КНДР уже вступали в бой с украинскими воинами.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября в Генштабе проинформировали, что с начала полномасштабной войны ВСУ нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 730 740 оккупантов были ликвидированы и ранены. Около 1020 захватчиков попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.

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