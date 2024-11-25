В Генштабе подтвердили, что бойцы КНДР уже участвовали в боях против ВСУ: детали

Российскую армию на территории Курской области поддерживает уже более 11 тысяч военных КНДР. И они уже принимали участие в боевых действиях против Сил обороны Украины.

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Это подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Анатолий Баргилевич, 24 ноября выступая в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Генерал-лейтенант заявил, что были зафиксированы столкновения северокорейских солдат с воинами ВСУ.

Солдаты из КНДР имеют "российские" документы – якобы они из дальневосточных регионов государства-агрессора.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. "Легализированы". Подготовлены мулинским учебным центром (мотострелковых войск. – Ред.), специалистами рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы вести операции в Европейской части", – рассказал начальник ГШ ВС Украины.

Напомним:

– Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что отправка солдат из КНДР в Россию является учебно-тренировочной миссией.

– По данным СМИ, обучение солдат КНДР на Курщине российские инструктора должны было завершить до конца ноября, однако этот срок уже несколько раз переносили.

– В ГУР МО заявили, что боевики из Северной Кореи в войне против Украины "приобретают боевой опыт, которого нет ни у Южной Кореи, ни у Японии, ни у Китая".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские военные чиновники опровергли заявления о присутствии северокорейских военнослужащих на фронте в Харьковской области. Это произошло на фоне новых неподтвержденных сообщений о том, что северокорейские "технические советники" действуют во временно оккупированном Мариуполе.

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