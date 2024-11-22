'Кто-то погибнет, а кто-то вернется с опытом': в ГУР рассказали, для чего военным КНДР участие в войне против Украины

Военные из Северной Кореи, которых Россия перебросила в Курскую область, где Силы обороны Украины проводят операцию, приобретают там ценный опыт ведения современной войны. Кто-то из них погибнет, а вернувшиеся в КНДР будут иметь боевой опыт.

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Такого опыта не имеют ни военные Южной Кореи, ни военные Китая. Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в кулуарах экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", передает Укринформ.

"Военные из Северной Кореи приобретают боевой опыт, которого нет ни у Южной Кореи, ни у Японии, ни у Китая. Реальный боевой опыт в реальной войне против сильного противника. Кто-то из корейцев погибнет, а кто-то вернется (в КНДР. – Ред.) и будет готов к ведению современных боевых действий", – сказал он.

Скибицкий также отметил, что в Курской области России в настоящее время находятся 12 тысяч военных из Северной Кореи. В общей сложности численность Вооруженных сил КНДР – 1,5 млн военных, армейский корпус – 46 тысяч.

Кроме того, представитель ГУР напомнил, что кроме военных Северная Корея предоставила России самоходные артиллерийские установки Koksan и боеприпасы к ним калибра 170 мм, что расширило линейку оружия оккупационного войска.

Напомним, что, по данным южнокорейской разведки, в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. Они развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты. Некоторые из солдат из Северной Кореи уже участвуют в боях против ВСУ.

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что страна-террорист Россия может увеличить контингент северокорейских войск, вовлеченных в боевые действия против Украины. Численность контингента из КНДР может возрасти до 100 тысяч человек.

В Силах обороны 22 ноября сообщили, что зафиксировали военных из КНДР в составе войска РФ на Харьковском направлении. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже делают небольшое накопление на передней линии.

Как сообщал OBOZ.UA, издание WSJ написало, что у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. При этом даже самые лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов.

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