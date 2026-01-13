В Генштабе подтвердили поражение предприятия по производству БПЛА в России и ряда целей на оккупированных территориях Украины. Фото и видео

Подразделения Сил обороны осуществили успешные операции на территории РФ и на ВОТ Украины. В результате подтверждено поражение предприятия по производству беспилотников в Ростовской области.

В Донецкой и Запорожской областях наши защитники нанесли удары по складу боеприпасов, военной технике и личному составу врага. Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины 13 января.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 13 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ)", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что предприятие "Атлант Аэро" обеспечивает полный цикл разработки, производства и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также производит комплектующие для БпЛА "Орион".

Поражение этого объекта должно уменьшить производственные возможности противника в сфере беспилотных систем и ослабить возможности российского агрессора наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Цель была успешно поражена: в районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар, масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Кроме того, поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", – указано в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области поражены зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, ЗРК "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также места сосредоточения живой силы противника возле Любимовки.

На временно оккупированной территории Донецкой области нанесены удары по складу боеприпасов и скоплению личного состава врага в районе Макеевки, а также по зенитному ракетному комплексу "Тор" вблизи Солнечного.

Результаты поражения уточняются.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. "Хлопок" на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне мониторинговые каналы сообщали, что утром 13 января в Таганроге РФ прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки в городе стал завод "Атлант-Аэро", занимающийся разработкой и выпуском дронов, там начался масштабный пожар.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 января была атакована нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области. Также удары наносились и по другим объектам врага.

