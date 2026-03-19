В Генштабе подтвердили поражение в Крыму объектов концерна 'Алмаз-Антей', который работает на ВПК России. Видео

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса в оккупированном Крыму. Речь идет о предприятиях, обеспечивающих работу систем противовоздушной обороны РФ.

Эта атака стала частью системной кампании по снижению возможностей врага. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на ВОТ украинского Крыма в ночь на 19 марта поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", который входит в состав концерна "Алмаз-Антей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на мощностях этого предприятия осуществляется ремонт и обслуживание систем противовоздушной обороны, которые формируют основу защиты российских войск в Крыму.

В частности, речь идет о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", а также радиолокационные станции и комплексы средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

В Генштабе отмечают, что такие удары направлены на ослабление противовоздушного "щита" оккупантов и снижение их возможностей вести боевые действия.

Кроме этого, в районе Стрелецкой бухты в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава российских войск. Информация о потерях противника пока уточняется.

Украинские военные подчеркивают, что подобные операции являются частью системной работы по снижению военно-экономического потенциала России и ослабление ее оборонительных возможностей на временно оккупированных территориях.

"Силы обороны Украины продолжают системные меры для снижения военно-экономического потенциала российского агрессора", – отметили в Генштабе.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Сначала сообщалось, что под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов, впоследствии же появилась информация о поражении здания военного концерна "Алмаз Антей".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Минобороны раскрыли, как "проредили" вражескую ПВО на временно оккупированном украинском полуострове и не только.

С 1 по 15 число включительно украинские воины поразили на оккупированных территориях нашего государства и на землях захватчиков более 20 целей, обеспечивающих противовоздушную оборону врага. В частности, Силами обороны были уничтожены зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

