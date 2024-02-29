В Генштабе подтвердили удар по оккупантам в Оленовке: среди ликвидированных – заместитель командира военного подразделения РФ

Украинские военнослужащие нанесли огневое поражение по скоплению российских войск во временно оккупированной Оленевке Донецкой области. В результате атаки было ликвидировано 19 захватчиков.

Еще более 10 оккупантов получили ранения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, украинские воины нанесли ракетный удар по врагу с помощью отечественных реактивных систем залпового огня. В результате удара погибло 19 путинских оккупантов.

Кроме того, в Генштабе отметили, что среди ликвидированных – заместитель командира российского военного подразделения. Также сообщается, что как минимум 12 оккупантов получили ранения.

"Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленевке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское неподалеку от Донецка. Украинские защитники ударили именно в момент построения военнослужащих, сразу 65 захватчиков были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что украинские воины ударили по скоплению российских военнослужащих на полигоне в херсонской Подо-Калиновке. Точным выстрелом были убиты сразу 26 захватчиков, среди них заместитель командира полка десантников.

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