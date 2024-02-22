Ликвидирован командир полка и более 30 вражеских десантников: появились детали удара по полигону РФ на Херсонщине

Вооруженные силы Украины, ударившие по скоплению российских военнослужащих на полигоне в херсонской Подо-Калиновке, точным выстрелом убили сразу 26 захватчиков. В их числе заместитель командира полка десантников.

Такие данные приводят в Telegram-канале " Досье шпиона ", который располагает информацией от спецслужб РФ. Кроме убитых, ВСУ ранили 28 десантников.

"Был нанесен удар по полигону группировки войск "Днепр" вблизи Подо-Калиновки. В качестве полигона используется национальный парк "Олешковские пески". Удар был нанесен тремя ракетами РСЗО HIMARS", - подтвердил паблик.

Подчеркнем, что данные по погибшим и раненым относятся только к полку ВДВ. Кроме него, на тот момент на полигоне были также оккупанты из артиллерийских подразделений и морской пехоты.

"Источники в ВДВ подтвердили, что удар был нанесен по военнослужащим 328-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 01011). Потери полка: "200" – 36 военнослужащих; "300" – 28 военнослужащих", отмечает "Досье шпиона".

Также сообщается о гибели заместителя командира 328-го дшп Дениса Кокшарова. Данные о потерях в других подразделениях уточняются.

В украинских спецслужбах утверждают, что общее число "двухсотых", то есть убитых - 60. На полигоне должна была состояться тренировка штурмовых групп по "отработке слаженности действий".

Подо-Калиновка расположена в 30 км от Крынок, места боев на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины также нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. Там сообщают о 65 ликвидированных захватчиках.

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