В Генштабе подтвердили удар по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в Тульской области. Видео

Защитники Украины 23 и 24 февраля 2025 года нанесли удары по объектам на территории России, задействованным в обеспечении оккупационной армии. В частности, дронами был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтебаза в Тульской области РФ.

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"Бавовну" агрессору обеспечили подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, известно о минимум пяти взрывах в районе Рязанского НПЗ в ночь на 24 февраля.

Предварительно, возник пожар в месте размещения установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения этого объекта еще уточняются.

Кроме того, 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтебазу в Тульской области РФ, после чего был зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта".

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться. Продолжение следует... Слава Украине!" – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года Силы обороны поразили 377 объектов на территории России. Это не только нефтеперерабатывающие заводы, но и воинские части, арсеналы с вооружением, цехи предприятий военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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