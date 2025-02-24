Дроны в третий раз с начала 2025 года атаковали Рязанский НПЗ, возник пожар. Фото и видео

В ночь на 24 февраля в Рязани украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод: там вспыхнул пожар. Объект был атакован уже третий раз с начала 2025 года.

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Местные власти и минобороны РФ лишь отчитались о "сбитии БПЛА". Однако рязанские паблики опубликовали кадры, подтверждающие "бавовну" на предприятии, работающем на путинскую армию.

Согласно заявлениям россиян, взрывы раздались в Рязани около 03:00, потом с района НПЗ виднелись пожар и дым.

Глава региона Павел Малков заявил только о возгорании "на территории одного предприятия". По его словам, к нему привели "обломки" дрона – жертв нет, а ущерб уточняется.

При этом минобороны РФ утверждало, что российская ПВО за ночь "сбила 20 украинских БПЛА": 16 штук над Орловской областью, три – над Брянской, два – над Рязанской, один – якобы над территорией временно оккупированного Крыма.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко подтвердил, что в эту ночь был атакован Рязанский НПЗ. Мощность переработки завода составляет 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ. Там россияне производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию.

"Особую роль играет авиационное топливо, критически важное для фронтовой авиации армии РФ и стратегической дальней авиации, наносящей удары по Украине. Это третья атака на завод с начала года", – отметил он.

В частности, НПЗ в Рязани был атакован в ночь на 24 января и в ночь на 26 января 2025 года. После этих двух атак завод приостановил работу.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение Рязанского НПЗ в ночь на 24 февраля: предварительно, там возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Кроме этого, подтверждена "бавовна" на нефтебазе в Тульской области РФ, что произошло 23 февраля.

По данным ASTRA, с начала 2025 года Силы обороны Украины атаковали уже не менее 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России.

Как сообщал OBOZ.UA, российские НПЗ потеряли 10% своих мощностей из-за ряда ударов украинских БПЛА. В январе 2025-го потеря стала рекордной после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, что заставило нефтяные компании страны-агрессора сокращать добычу.

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