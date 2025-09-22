В Генштабе рассказали об уничтожении полевого склада БК оккупантов на Луганщине: в придачу сгорел транспорт врага

Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать логистику российских войск и срывать их планы. По подтвержденной информации, украинские подразделения нанесли мощные удары по ключевым объектам обеспечения оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

Их уничтожение существенно ослабляет боевые возможности российских подразделений на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Два прицельных удара по российским запасам

По проверенным данным, противник планировал организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также передать для нужд оккупационных войск в Донецкой области более 19 тысяч БПЛА различных моделей.

Грузовики завезли на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи танковых выстрелов (в частности, высокоточные ЗУБК-14) и артиллерийские снаряды.

Во втором случае груз состоял из различных беспилотников ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования – аккумуляторов, модулей связи и видеопередатчиков.

Первым, еще 29 августа 2025 года, воины ОСГВ "Днепр" нанесли удар по логистическому пункту распределения дронов, уничтожив значительные запасы ударных БпЛА российского агрессора.

Следующий удар по вражеским боеприпасам состоялся 18 сентября 2025 года, когда подразделения Вооруженных сил Украины совместно со Службой безопасности ликвидировали полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине. Вместе с боекомплектом сгорели и транспортные средства врага.

В Генштабе подчеркнули, что результативность слаженной работы тех, кто выявляет цели, и тех, кто их поражает, с каждой операцией только растет.

Напомним, украинские воины впервые в истории сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка": до них это не удавалось никому в мире. Поражение было осуществлено во временно оккупированном Россией Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 сентября, в ГУР рассказали, что спецподразделение ГУР уничтожило в Крыму три российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У".

