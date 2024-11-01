В Генштабе уточнили, где будут служить медики на фронте и переведут ли их в пехоту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение об усилении медицинских служб в зоне боевых действий за счет персонала из учреждений здравоохранения. Однако это не означает, что военных медиков переводят в пехоту – они продолжат работать по своей непосредственной специальности.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий. Для усиления медицинских служб будет задействован персонал госпиталей Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Хочу сделать важное уточнение – медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том, что в Медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же будут исполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", – отметил Лыховий.

Медики будут работать на ротационной основе, то есть их будут отправлять в командировки. "Это общепринятая практика, когда происходят ротации разных структур обороны Украины между фронтом и тылом", – объяснил спикер.

Усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков – оперативная стабилизация раненых на месте. Это очень важно, так как чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансов на выживание.

"Еще раз подчеркну: военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и затем вернутся на свое основное место службы", – заявил Лыховий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что Генштаб распорядился перевести пятую часть медиков из госпиталей в пехотные бригады Вооруженных сил Украины, что, по ее мнению, приведет к коллапсу в системе военной медицины. Ей ответили в Генштабе, также высказались и медики боевых бригад.

– Украинская защитница-доброволица, пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик резко ответила на заявления Безуглой, которая обвинила военное командование в переводе медиков с тыла на передовую. Военнослужащая рассказала, что врачи на фронте перегружены, а гражданские медики оформляют "инвалидность", чтобы уклониться от мобилизации.

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