В Генштабе заявили о поражении РЛС врага за 100 млн долларов и ряде пунктов управления БПЛА

В районе временно оккупированной Лымаровки на Луганщине украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию ​​1Л119 "Небо-СВУ". Кроме того, под точным ударом оказались несколько пунктов управления беспилотниками на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Информацию о вражеских потерях подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отмечают, что ориентировочная стоимость пораженной РЛС оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд пунктов управления беспилотниками во временно оккупированных населенных пунктах Солодке, Ровнополье и Новогригорьевке в Запорожской области. Также один такой пункт атаковали в районе Подстепного Херсонской области.

"Бавовна" посетила и склад боеприпасов в Васильевке Запорожской области. Масштаб нанесенных оккупантам потерь уточняется.

Что известно о РЛС 1Л119 "Небо-СВУ"

РЛС "Небо-СВУ" 1Л119 предназначена для обзора воздушного пространства, обнаружения воздушных целей на больших расстояниях и передачи целеуказания другим средствам ПВО. Станция ориентирована на нужды противовоздушной обороны сухопутных войск.

"Небо-СВУ" – модернизированная версия РЛС "Небо-СВ" 1Л13. В российскую оккупационную армию она поставляется с 2017 года. В отличие от предыдущей двухкоординатной версии, новая модификация является трехкоординатной и, как заявляют россияне, имеет полностью цифровую обработку сигналов и устойчивость.

Согласно характеристикам, которые приводят россияне, РЛС способна обнаруживать цели на расстоянии до 360 км для объектов на высоте 20 км, до 270 км для целей на высоте 10 км и до 60 км для объектов на высоте около 500 метров.

Напомним, 12 января на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серию высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы были уничтожены сразу три ключевых элемента ПВО противника: радиолокационная станция "Прима П-18", зенитный ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 28 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 830 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

