ВСУ отминусовали еще 830 оккупантов и сбили самолет: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 28 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 830 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 237 400 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 7 бронемашин и 20 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 613 танков, 23 965 ББМ и 36 733 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1629 единиц реактивных систем залпового огня и 1288 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 118 679 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4205 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 76 190 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4053 – специальной техники.

Напомним, 28 января страна-агрессор Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с самолетом был ликвидирован также и экипаж. Впоследствии стало известно о потере врагом и Су-30.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Воздушно-космические силы России потеряли 15 единиц авиатехники. Благодаря атакам дальнобойными дронами СБУ по пяти аэродромам врага даже более-менее новейшая техника ВКС РФ больше не будет взлетать.

