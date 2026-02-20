В Генштабе заявили о поражении ряда пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага: что известно об операциях

Вооруженные силы Украины провели ряд высокоточных ударов по военной инфраструктуре россиян. Взрывы прогремели на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба ВСУ. Там заявили, что поражения произошли на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей, а также в Крыму.

Что известно

Как сообщается, на оккупированных территориях Запорожской области было поражено сразу несколько целей.

Были атакованы пункт управления вражескими дронами в районе Златополя, склад материально-технических средств в районе села Богдановка и ремонтная база российских войск в районе Розовки. Также наши воины атаковали район сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.

В то же время в районе Любимовки и на Тендровской косе временно оккупированной Херсонской области поражены командно-наблюдательный пункт и еще одно сосредоточение российских войск.

Еще два дополнительных склада материально-технических средств были в районе Лобаново, неподалеку от Джанкоя в Крыму, а другой – в районе села Можняковка Новопсковского района временно оккупированной Луганщины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российских оккупационных войск на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 257 тыс. 880 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц. За захват одного километра украинской земли враг платит жизнями 156 оккупантов.

