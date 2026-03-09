В Генштабе заявили о поражении средств ПВО и командно-наблюдательных пунктов врага: детали операции

Силы обороны Украины нанесли огневые удары по объектам противовоздушной обороны оккупантов на территории оккупированного Крыма. Также под поражением оказался зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" на Луганщине и районы сосредоточения живой силы врага.

Видео дня

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Подробности удачной операции украинской стороны

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 8-го и в ночь на 9 марта поражены средства противовоздушной обороны противника – радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного (ВОТ АР Крым), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Лиманчука (ВОТ Луганской обл.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские бойцы нанесли ряд ударов по командно-наблюдательным пунктам подразделений российских сил. В итоге поражено КСП подразделения из состава "Рубикон" в районе Донецка, а также пункты управления противника вблизи Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки в Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.

Также под удары попали районы сосредоточения живой силы оккупантов возле Родинского и Полтавки в Донецкой области, а также Петропавловки в Харьковской области. Сейчас степень нанесенных потерь и результаты операции уточняются.

В Генштабе отметили, что системные удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и местам сосредоточения личного состава российских захватчиков снижают их способность управлять войсками и вести боевые действия.

Напомним, Силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. В итоге россияне потеряли ЗРГК "Панцирь-С1", катер БК-16 и, под атакой находились также вражеские пункты управления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27. Результативная операция была осуществлена на территории оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!