В Генштабе заявили о поражении средств ПВО и связи, РЛС "Ястреб" и логистических объектов противника: детали операций
Украинская армия в ночь на четверг, 14 мая, уничтожила ряд важных объектов российских войск. Взрывы прогремели на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Среди пораженных объектов была и очень редкая передвижная радиолокационная станция "Ястреб".
Что удалось поразить
По информации Генштаба, был поражен передвижной зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области России.
Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области.
Также, как отмечается, был атакован склад материально-технических средств противника в селе Перевальном Симферопольского района Крымского полуострова, и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.
Напомним, Генеральный штаб ВС Украины 13 мая подтвердил поражение нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов российских оккупантов. Оба предприятия являются важными инфраструктурными объектами оккупантов и привлечены к обеспечению потребностей военно-промышленного комплекса РФ.
Также OBOZ.UA сообщал, что там подтвердили и поражение Брянского химического завода, "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсенала ГРАУ Министерства обороны РФ "Кедровка" в Свердловской области России. В Генштабе заявили, что Украина продолжает операции по снижению возможностей РФ вести войну против Украины.
