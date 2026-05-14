В Генштабе заявили о поражении средств ПВО и связи, РЛС 'Ястреб' и логистических объектов противника: детали операций

Украинская армия в ночь на четверг, 14 мая, уничтожила ряд важных объектов российских войск. Взрывы прогремели на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Среди пораженных объектов была и очень редкая передвижная радиолокационная станция "Ястреб".

Что удалось поразить

По информации Генштаба, был поражен передвижной зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области России.

Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области.

Также, как отмечается, был атакован склад материально-технических средств противника в селе Перевальном Симферопольского района Крымского полуострова, и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Напомним, Генеральный штаб ВС Украины 13 мая подтвердил поражение нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов российских оккупантов. Оба предприятия являются важными инфраструктурными объектами оккупантов и привлечены к обеспечению потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что там подтвердили и поражение Брянского химического завода, "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсенала ГРАУ Министерства обороны РФ "Кедровка" в Свердловской области России. В Генштабе заявили, что Украина продолжает операции по снижению возможностей РФ вести войну против Украины.

