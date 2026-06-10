В Генштабе заявили о поражении танкера 'теневого флота' РФ в Черном море

Украинское военное командование заявило о поражении танкера теневого флота России в акватории Черного моря. Целью удара стало судно WEST Horizon.

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В результате операции подтверждено поражение винто-рулевой группы судна. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атаки

Согласно информации украинского генштаба, в танкере повреждена винто-рулевая группа, которая представляет собой комплекс оборудования и механизмов, отвечающие за движение судна и его управляемость.

Танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота Российской Федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

Согласно данным онлайн-сервиса MarineTraffic, который позволяет в реальном времени отслеживать движение судов по всему миру, последнее место дислокации танкера WEST Horizon было зафиксировано в восточной части Черного моря.

На основе данных с сервиса MarineTraffic, танкер WEST Horizon используется для перевозки сырой нефти и химикатов. Судно ходит под флагом африканской страны Гвинея-Бисау.

По последним данным, танкер практически не имеет хода (скорость указана всего 0.4 узла), судно вне зоны действия наземных станций AIS, поэтому данные поступают через спутниковый роуминг с задержкой более суток.

Другие результаты украинских ударов

Также в Генеральном штабе проинформировали о других успешных операциях украинских войск. В республике Чувашия нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

Удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения РФ. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных дронах типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

В Самарской области РФ атакован Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в городе Самара. Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

Куйбышевский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы РФ. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

Кроме того, по результатам разведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Великая Ижора Ленинградской области РФ подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 10 июня нанесли удары по Владимирской области РФ. В регионе успешно поражены сразу два объекта. Речь идет о нефтеперекачивающих станциях "Второво" и "Лобково", местные власти подтвердили прилеты.

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