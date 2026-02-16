В Генштабе заявили о поражении узла связи и пункта управления БПЛА врага

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым объектам российских войск, снижая их наступательный потенциал. За последние дни поражены районы сосредоточения живой силы противника, а также объекты управления и связи.

Потери врага уточняются, однако украинские подразделения демонстрируют системный подход к ослаблению боевого потенциала оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным объектам врага", – говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 16 февраля в районе населенного пункта Калиновка (ВОТ Запорожской области) Силы обороны поразили сосредоточение живой силы противника.

Вчера, 15 февраля, в районе Новопавловки (ВОТ Донецкой области) украинские подразделения поразили узел связи врага.

Также в районе Березовое (ВОТ Днепропетровской области) были нанесены удары по сосредоточению живой силы, а в Утесе (ВОТ Донецкой области) поражен пункт управления БПЛА оккупантов.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что меры по снижению боевого потенциала врага будут продолжаться системно, чтобы ослабить способность оккупантов к наступательным действиям.

