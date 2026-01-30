В Генштабе заявили о поражении ЗРК 'Оса' и ряда логистических объектов оккупантов. Видео

Силы обороны осуществили удачные операции на временно оккупированных территориях Украины. В результате слаженной работы был поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" и логистические объекты врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 30 января. Бойцы будут продолжать выполнять операции с целью подрыва военно-экономического потенциала врага.

"Поражены ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Блестящую операцию по выявлению и уничтожению зенитного ракетного комплекса "Оса" вблизи населенного пункта Семеновка на территории Запорожской области, подразделения Сил обороны осуществили 29 января. Зафиксировано прямое попадание в цель.

"Кроме этого, украинские защитники били по важным логистическим объектам противника на ВОТ Запорожской области", – указано в сообщении.

В итоге поражено место дислокации ремонтного подразделения отдельной бригады спецназначения противника вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка у Ахримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки. Данные о потерях оккупантов пока уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, по информации Генштаба, в районе временно оккупированной Лимаровки (Луганская область), украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ". Кроме того, под ударом оказались несколько пунктов управления беспилотниками на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как писал OBOZ.UA, на Запорожском и Донецком направлениях подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли серии высокоточных ударов по противовоздушной обороне российских оккупантов. В результате боевой работы было уничтожено сразу три ключевых элемента ПВО врага.

