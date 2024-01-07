В Германии дроны-шпионы следят за тренировками украинцев, военные бессильны - Bild

В Германии более года регистрируют активность неизвестных беспилотников над военными полигонами и казармами Бундесвера, в местах, где проводятся учения украинских военных. В частности, дроны регулярно наблюдаются над военным полигоном Клиц, где тренируют украинских воинов управлять танками Leopard 1.

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Военные Германии подозрения о возможной причастности к этому Москвы. Эту информацию обнародовало издание Bild.

"Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других базах иногда в воздушное пространство поднимается одновременно несколько беспилотников. Это четко организовано и сильно указывает на Россию", – сообщил член оборонного комитета Маркус Фабер.

Бундесвер подозревает, что за атаками беспилотников может стоять Москва, однако пока не могут это подтвердить. Как заявили в немецком министерстве обороны, ни один из беспилотников не был сбит.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Гилмер объяснил, что сначала важно обсудить с МВД, кто и как должен обеспечивать защиту от беспилотников. Необходимо провести анализ эффективности защитных систем и оценить как быстро их можно приобрести.

"Когда речь заходит о беспилотниках, нужно еще многое наверстать. Ясно одно: нашей армии нужны современные средства препятствий. Нам нужны результаты целевой группы в течение следующих нескольких месяцев", – подчеркнул Фабер.

Ранее сообщалось, что Германия обновила список предоставленной Украине военной помощи. В него вошли сверхнужная нашей армии система противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, 10 боевых машин пехоты Marder и ракеты к ЗРК IRIS-T.

Напомним, что МИД Германии в канун Нового года пообещал продолжить вместе с партнерами оказывать "мощную поддержку" Украине. Речь идет о военной помощи и не только.

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