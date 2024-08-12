В Германии назвали операцию в Курской области 'секретной и без обратной связи'

Германия сдержанно оценивает продвижение Сил обороны Украины в Курской области РФ. Операция является "очень секретной и без обратной связи".

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Об этом заявил заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, которого цитирует немецкий телеканал N-tv. "Пока все выглядит как пространственно ограниченная операция, поэтому было бы глупо давать публичные комментарии на этой основе", – сказал он.

Бюхнер добавил: Берлин находится в тесном диалоге со своими партнерами и Украиной.

Немецкое чиновник также ответил на вопрос, использует ли Украина в операции на Курщине предоставленное ей Германией оружие.

В частности, Бюхнер сказал: Киев дал заверения, что западное вооружение будет основано в соответствии с международным правом.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа в РФ на совещании с диктатором Владимиром Путиным официально признали потерю контроля над 28 населенными пунктами Курской области. Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км, всего взято около 480 кв. км.

Сам Путин признал вторжение и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы и сказал, что на очереди – Брянская область.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ ранее ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курщины эвакуировали более 76 тыс. человек.

В МИД Китая из-за боев в Курской области РФ заявили, что "приняли во внимание соответствующую ситуацию", и позиция Пекина в отношении войны "последовательна и понятна".

Между тем в США не считают, что события в Курской области могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха в поле боя, заявили в Вашингтоне.

А российская омбудсмен Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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