В Германии рассказали, когда Украина получит боевые машины Marder и боеприпасы для Gepard

В компании Rheinmetall, одном из крупнейших немецких производителей оружия, спрогнозировали, что боевые машины пехоты Marder смогут подготовить к отправке в Украину в конце марта 2022 года. Фирма в несколько раз увеличила свои мощности.

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Об этом сказал директор Rheinmetall Армин Паппергер в понедельник, 20 февраля. Его слова процитировало издание CNN. По его словам, речь идет о 20 единицах этой военной техники.

Также он назвал приблизительные сроки, когда в Украину прибудет первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard. Паппергер отметил, что это может произойти в июле 2023 года.

Паппергер добавил, что компания работает на полную мощность, возможности Rheinmetall, как он подчеркнул, были удвоены и даже утроены.

"И мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", – добавил Паппергер

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в Украину в конце марта. Немецкая и польская оборонная промышленность будут совместно производить боеприпасы и запчасти для танков, а также ремонтировать механизмы.

Немецкий генерал Эберхард Цорн ранее сказал, что Leopard 2 и БМП Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что к концу марта 2023 года 80 боевых танков Leopard 2 будут готовы для того, чтобы передать их украинской армии.

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