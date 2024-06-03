В Германии заявили, что Украина может сбивать военные самолеты над РФ их системами Patriot

В Германии допустили применение Силами обороны Украины зенитно-ракетных комплексоd Patriot, переданных Берлином, для атак на авиацию российских оккупационных войск. Речь идет про сбитие военных самолетов страны-агрессора в пределах приграничных c Харьковской областью районов.

Об этом сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает Tagesschau. По его словам, теоретически в рамках предоставленного ФРГ разрешения на удары по России Украина может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве РФ немецкими Patriot.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова, они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может сбрасывать страшные барражирующие бомбы", – сказал он.

Однако Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных.

"Вы можете использовать их в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться его, но и делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", – отметил он.

Отметим, что 31 мая стало известно, что правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус назвал правильным решение правительства разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных целей в России. По его словам, такое решение было обусловлено стратегической адаптацией "к ситуации, которая меняется".

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