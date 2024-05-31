'Мы адаптировались': в Германии объяснили, почему изменили позицию относительно ударов по РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал правильным решение правительства разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных целей в России. По его словам, такое решение было обусловлено стратегической адаптацией "к ситуации, которая меняется".

Об этом глава минобороны ФРГ сказал во время визита в Молдову 31 мая, передает ZDF. В то же время он подчеркнул, что Берлин не будет возобновлять дебаты о поставках Силам обороны Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Это решение правильное. Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", – заявил Писториус.

Отметим, что 31 мая стало известно, что правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Позже в США уточнили разрешение на такие удары. Там подчеркнули, что речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, а о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

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