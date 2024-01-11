В Госдепе и Пентагоне опровергли хищение в Украине оружия, предоставленного США

Правительство Соединенных Штатов не располагает информацией о краже или попадании в чужие руки оружия, предоставленной Украине с начала войны в качестве военной помощи. Минобороны США считает, что подобная информация распространяется из РФ.

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Об этом заявили заместитель представительа Госдепартамента США Ведант Пател, а также представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Проводятся процедуры инвентаризации, и пока нет достоверной информации, указывающей на незаконное перенаправление из Украины современного обычного оружия, предоставленного Соединенными Штатами", – отметил Пател и посоветовал более подробно узнать об этом в Минобороны США.

В свою очередь спикер Пентагона Патрик Райдер сослался на фейки от РФ: "Мы видим, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию. Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют (наше оружие) на поле боя".

Ранее ряд изданий США показал отчет генерального инспектора Пентагона, в котором сказано, что Украина не смогла отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия общей стоимостью более миллиарда долларов. В их числе переносные ракетные комплексы, беспилотники-камикадзе и приборы ночного видения.

Однако речь идет о всем оружии, которое предоставили Украине, начиная с 2014 года. Выявленные генинспектором Пентагона нарушения составляют примерно 2% от общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую Украина получила от США с 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, экскомандующий Сухопутными силами США в Европе, а ныне старший советник НАТО по вопросам логистики генерал Бен Ходжес предложил американское оружие, у которого истекает срок годности, вместо утилизации передавать Украине. С большой вероятностью, она будет эффективной на поле боя.

Также в Пентагоне прокомментировали сообщение о том, что американские дальнобойные ракеты ATACMS якобы должны утилизироваться вместо того, чтобы передать их Украине. Там заверили, что эти сообщения – неправдивы.

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