В ГПСУ оценили, есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси

Сейчас угроза для Украины со стороны Беларуси отсутствует, несмотря на то, что это направление опасно. Вблизи украинской границы никаких вражеских формирований не наблюдается.

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Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, наша разведка продолжает внимательно следить за ситуацией.

"Белорусское направление остается угрожающим, но по ту сторону границы мы не фиксируем ни формирование, ни скопление какой-то ударной группировки, которая могла бы представлять угрозу Украине", – пояснил Демченко.

Он добавил, что с украинской стороны проходят мероприятия по наращиванию инженерного обустройства границы.

Напомним, Польша планирует усилить охрану своей границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально самые опасные участки. Соответствующие меры являются частью более широкой оборонной стратегии страны, включающей модернизацию заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявил о намерении страны заменять границу с Беларусью и Россией. Это планируется сделать по примеру Польши.

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