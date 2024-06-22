В ГУР дали оценку ядерным угрозам Путина: стоит ли их воспринимать всерьез

Ядерные угрозы России на данный момент являются лишь шантажом. Его кремлевский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты используют уже много лет.

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Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос о том, есть ли признаки того, что кремлевский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Пока речь идет и дальше именно о том же ядерном шантаже, который Путин и все его пропагандистские муртады использовали, о котором кричали все эти годы, особенно после полномасштабного вторжения", – заявил он.

Кроме того, на вопрос о том, что НАТО рассматривает возможность развертывания большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и КНДР, Юсов ответил, что свободный мир все больше осознает опасность, которую несет Россия и путинский режим.

"Российская пропаганда, все эти соловьевы-скабеевы и официальные роты Кремля не скроют, а наоборот – отмечают, что они воюют не только с Украиной, но и с НАТО, с Америкой, с ЕС – собственно, со всем свободным миром. Потому и реакция становится все более отчетливой, в том числе и на ядерный шантаж Путина", – пояснил он.

Следует отметить, что в Институте изучения войны (ISW) заявили, что угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие – это информационная кампания. Она направлена на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию стратегического видения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 21 июня в Кремле Владимир Путин заявил, что готов обсуждать свои "мирные инициативы" – даже с НАТО.

– 14 июня, перед Саммитом мира, организованным Украиной в Швейцарии, Путин выдвинул циничные условия переговоров для завершения войны.

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