В ГУР объяснили, почему ВСУ не зашли в Крым до лета, как обещал Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил о возможном сценарии, когда заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года. Происходят коррективы наших планов, однако в конце концов Украина освободит полуостров от российских захватчиков.

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Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "Украинской правде". Соответствующее видео было обнародовано 8 июня (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Журналистка спросила, почему прогноз Буданова не сбылся. Юсов ответил: "Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене".

Он сказал, что "происходят коррективы". "Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", – заверил сотрудник разведки.

О конкретном периоде он говорить отказался, указав на то, что сейчас Украина ведет активную фазу действий. "Я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло", – поделился мнением военный.

Юсов сказал, что последние события в Крыму – "бавовна", "работа ПВО", взломы хакерами телевидения и проч. – "на настроения большой части местного населения, которая ждет деоккупацию, влияют положительно, ободряюще".

"Что касается представителей оккупационной администрации, то для них это очередные свидетельства того, что они там – временные гости. Многие уже упаковали чемоданы и отправили свои семьи в условно безопасные места", – заявил Юсов.

Рядовой состав оккупантов остается в Крыму. "Его мнение никого не интересует. И даже если у них есть панические настроения (а у них они есть), то этого никто не учитывает", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что не признают фальшивые референдумы, проведенные в Крыму оккупантами. 7 июня воины записали обращение, в котором обратились к жителям полуострова и попросили передавать им данные о расположении и перемещении ВС РФ.

– Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что оккупанты возводят бетонные укрепления рядом с Крымом, фактически перекрывая путь первой линии солдат своей обороны.

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