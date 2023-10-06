В ГУР подтвердили, что украинские спецназовцы проводили операции в Судане против ЧВК 'Вагнер'. Видео

Украинские спецназовцы проводили операции в Судане против российского ППК "Вагнер" и его местных союзников. С помощью наемников из РФ местные "Сил быстрого реагирования" (RSF) в апреле попытались устроить госпереворот.

Информацию об участии в операциях на Африканском континенте подтвердили в разведке. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Бабель".

"Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот. Эту информацию "Бабелю" подтвердили источники в разведывательных кругах и предоставили несколько видео. Деталей операции пока не разглашают", – говорится в сообщении издания.

Информацию об атаках украинских спецслужб на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум в сентябре ранее распространило издание CNN. Одним из доказательств причастности Украины к этим атакам западные журналисты считают характерное для них использование FPV-дронов "в украинском стиле".

Видео дня

По данным CNN, в сентябре произошло восемь атак дронов на автомобили и объекты RSF и одну наземную операцию в пригороде Хартума — Омдурмани. Там группа спецназовцев штурмовала здание.

Журналисты также написали, что ЧВК "Вагнер" помогает RSF оружием, но об атаках на самих "вагнеровцев" не упоминали.

"В ГУР, комментируя этот материал, лишь упомянули слова Кирилла Буданова, что "Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были", – добавляет "Бабель".

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