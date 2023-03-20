В ГУР подтвердили ликвидацию организатора застенков на Херсонщине: за каждое преступление будет возмездие

Организатор застенков в Херсонской области Сергей Москаленко был ликвидирован на днях на временно оккупированной территории. Автомобиль так называемого командира взвода патрульно-постовой службы РФ взорвали неизвестные.

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Коллаборант погиб на месте. Его ликвидацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Предатель 1978 г. р., был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки", – говорится в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел еще в пятницу, 17 марта, во временно оккупированной Новой Каховке. Следственный комитет РФ сообщил, что неизвестные взорвали авто "командир взвода патрульно-постовой службы полиции" Херсонщины.

По информации пропагандистов, "злоумышленник" заложил специальное устройство под левое крыло ВАЗ-2121, которым руководил приспешник захватчиков Москаленко. В результате взрыва тот скончался на месте, а "его жена и ребенок получили телесные повреждения".

В ГУР МО напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвался и вспыхнул автомобиль коллаборанта Ивана Ткача. Местный бизнесмен и предатель Украины скончался от полученных травм в больнице.

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