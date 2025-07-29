В ГУР показали кадры первого применения FPV-дронов в открытом море: враг понес потери. Видео

В Главном управлении разведки показали эксклюзивные кадры первого применения FPV-дронов в открытом море. Боевую работу беспилотники осуществляли в сентябре 2024 года вблизи побережья оккупированного Крыма.

Видео опубликовали в Telegram-канале ГУР МО Украины 29 июля. Операция с применением БПЛА прошла успешно, оккупанты понесли потери.

Детали и результаты операции

"Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море", – говорится в сообщении.

Благодаря этому элементу операции бойцам ГУР удалось обезвредить огневые позиции врага на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море. Противник понес потери в живой силе и технике.

"Борьба за украинское море продолжается! Слава Украине!" – указано в сообщении.

Что предшествовало

Накануне в ГУР показали, как бойцы спецподразделения "Шаманбат" осуществили успешную операцию на одном из участков фронта. Во время боевого задания нашим военным удалось захватить в плен четырех российских оккупантов.

А 10 июля стало известно, что бойцы Главного управления разведки и движения сопротивления провели успешную операцию на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя. В результате ликвидированы пять военных росгвардии и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

Как писал OBOZ.UA, в ГУР показали, как наземные дроны разведчиков уничтожили врага на Торецком и Покровском направлениях. Там подчеркнули, что разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

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