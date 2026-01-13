В ГУР показали, как белорусские добровольцы воюют против российских оккупантов в Украине: уникальные архивные кадры

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало архивные кадры боевой работы белорусских добровольцев, которые воюют против российских оккупантов. На видео можно увидеть, как подразделение "1514", входящее в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины, выполняет боевые задачи.

Уникальные архивные кадры обнародовали в Telegram-канале. События, зафиксированные на камеру, произошли осенью 2025 года в Запорожской области.

Среди эпизодов – применение реактивных систем залпового огня, минометов и дронов-камикадзе, а также проведение разведки, организация логистики и спасение раненых бойцов.

Также на кадрах видны пораженные позиции оккупантов, уничтоженный транспорт и техника российских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске Харьковской области, где в окружении остаются российские оккупанты, Силы обороны Украины зачистили от врага здание мэрии. На крыше наши Герои установили сине-желтый флаг, рядом – красно-черный флаг своей бригады.

