Воины "Хартии" зачистили от оккупантов здание городского совета Купянска. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
1,4 т.
Воины 'Хартии' зачистили от оккупантов здание городского совета Купянска. Видео

В Купянске Харьковской области, где в окружении остаются российские оккупанты, Силы обороны Украины зачистили от врага здание мэрии. На крыше наши Герои установили сине-желтый флаг, рядом – красно-черный флаг своей бригады.

Операцию выполнили воины разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона бригады "Хартия" Национальной гвардии. Соответствующее видео 12 января опубликовал в Telegram командующий НГУ Александр Пивненко.

"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска", – сообщил он.

На кадрах с беспилотников и камер GoPro видно работу штурмовиков, операторов FPV-дронов, а также командования.

Российских захватчиков удалось выбить из здания. "Купянск был и будет украинским городом", – заявили нацгвардейцы.

Пивненко добавил, что поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку населенного пункта, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что в городе Купянск на тот момент оставалось около 80 российских солдат. Полное освобождение населенного пункта – на финальном этапе.

