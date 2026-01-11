Сколько оккупантов осталось в Купянске: зачистка на завершающем этапе

Деблокада Купянска в Харьковской области сейчас находится на финальном этапе. ВСУ осторожно проводят зачистку города, чтобы не подвергать опасности гражданских.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы-Украина". В городе до сих пор остается около 80 российских солдат.

"Войска РФ не смогут восстановить доступ в город в нужные для них сроки", — подчеркнул он, и добавил, что количество оккупантов в Купянске каждый день уменьшается на четыре-пять человек.

Трегубов отметил, что потеря контроля над городом фактически делает невозможным дальнейшие наступательные действия российских силна этом участке фронта.

Ситуация в Купянске – что известно

Напомним, в Купянске ВСУ продолжают зачистку от российских захватчиков. Этот процесс может растянуться еще на несколько недель. Причина заключается в том, что в городе остаются гражданские и небольшие "карманы", где спрятались оккупанты.

Кроме того, отмечается, что опубликованные видео и геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил в разных районах города. Аналитики ISW отмечают, что реакция со стороны пропагандистских каналов РФ становится все более панической, ведь реальные события не соответствуют официальным заявлениям Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, попытки оккупантов захватить Купянск все сильнее разрушают его. Враг не воюет по правилам – он их просто не признает. Рассказывая об этом, оперативное командование "Север" в качестве доказательств обнародовало последние фото заснеженного и изуродованного города.

