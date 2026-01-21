В ГУР раскрыли данные о производителях российской ракеты 'Искандер-К': некоторые предприятия не под санкциями

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о предприятиях российского ВПК, задействованных в производстве крылатых ракет "Искандер-К". Средства поражения, которыми Россия атакует Украину, уничтожает гражданскую инфраструктуру и убивает граждан, являются результатом "кооперации" 41 предприятия, среди которых есть, в частности, белорусское.

Восемь из этих заводов до сих пор не попали в санкционные списки ни одной из стран-партнеров нашего государства. Исчерпывающие данные о конструкции и предприятиях производственной кооперации крылатых ракет "Искандер-К" опубликованы на портале ГУР, посвященном информации о спонсорах и соучастниках полномасштабной агрессии РФ против Украины War & Sanctions.

Какие предприятия задействованы в производстве "Искандер-К"

Информацию о предприятиях, задействованных в производстве крылатых "Искандеров", в ГУР опубликовали в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions.

Разведка показала интерактивную 3D-модель и обнародовала данные предприятий кооперации по производству крылатых ракет 9М727 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К".

"Главным предприятием в производственном цикле является Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей". Кроме него, ГУР обнародует еще 39 российских и одно белорусское предприятие, производящие боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "Искандеров", – отметили в ГУР.

По данным разведки, восемь из 41 предприятия, о которых упомянуто в публикации, до сих пор не попали под западные санкции.

"Не заметили" на Западе:

Тамбовский завод "Электроприбор", производящий инерциальные навигационные системы ГИБ-123-4;

производящий инерциальные навигационные системы ГИБ-123-4; АО "Высокие технологии" (производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б);

(производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б); Волжский электромеханический завод (поставляет комплектующие для станций постановки активных помех 9Б914;

(поставляет комплектующие для станций постановки активных помех 9Б914; АО "Орбита" (производит и поставляет компараторы напряжения для плат, которые являются составной частью инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4);

(производит и поставляет компараторы напряжения для плат, которые являются составной частью инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4); АО "Восход" – Калужский радиоламповый завод (производство электронной компонентной базы);

– Калужский радиоламповый завод (производство электронной компонентной базы); ООО "Кузнецкий завод конденсаторов" (производит и поставляет конденсаторы для платы, которая является составной частью инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4);

(производит и поставляет конденсаторы для платы, которая является составной частью инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4); АО "Электромашиностроительный завод Лепсе" (производит и поставляет блоки выпрямления, преобразования и регулирования тока БВПР-3, генераторы ГВП3В для двигателей крылатых ракет "Искандер-К");

(производит и поставляет блоки выпрямления, преобразования и регулирования тока БВПР-3, генераторы ГВП3В для двигателей крылатых ракет "Искандер-К"); АО "Каменск-Уральский литейный завод" (производит и поставляет заготовки для комплектующих этих ракет).

Санкции против большинства других заводов из списка не являются скоординированными: их ввели лишь часть участников "коалиции санкций", часто – только США и Украина.

В ГУР собрали полный перечень предприятий, их идентификационные данные, информацию о характере деятельности и роли в производственной кооперации, а также примененные против каждого предприятия санкции.

"Сейчас эти средства поражения применяются государством-агрессором против Украины, но в ближайшее время они могут представлять угрозу для других стран цивилизованного мира. Синхронизация санкционных действий, усиление давления на производственные цепи российского ВПК и дальнейшая поддержка Украины остаются ключевыми факторами сдерживания агрессии и восстановления безопасности в Европе и за ее пределами", – отметили в украинской военной разведке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР раскрыли данные о "начинке" нового российского БПЛА "Герань-5". В частности, по данным разведки, в нем установлен двигатель китайского производства.

