В ГУР рассказали, помогал ли Китай оружием России во время войны в Украине

Китай не оказывал России военную помощь, Пекин не передал государству-агрессору ни одного патрона. Нет также признаков подготовки КНР к такому шагу.

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Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК Украина". Он также уверен, что в ближайшем будущем китайские вооружения российская армия не получит.

Буданов отметил, что пока нет никаких данных или признаков того, что Китай оказывал военную помощь в Российской Федерации.

"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона в Российской Федерации", – подчеркнул Буданов.

Также, по его словам, Пекин "не готовится" к такому шагу и в ближайшем будущем вряд ли станет поставлять государству-агрессору вооружения.

Напомним, ранее Буданов назвал единственный сценарий завершения войны в Украине: война будет закончена только тогда, когда будут деоккупированы все территории Украины в ее международно признанных границах.

По словам главы ГУР, украинские Силы обороны готовят контрнаступление, в результате которого "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем".

Также он дал прогноз, как в РФ отреагируют на приход ВСУ в Крым. Буданов убежден, что угрозы Кремля о применении ядерного вооружения для "защиты" полуострова так и останутся только угрозами.